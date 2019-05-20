Motosiklet üzerinde ayağa kalktı: Genç kızın tehlikeli yolculuğu kamerada
20 Mayıs 2019 10:40
Motosiklet üzerinde ayağa kalktı: Genç kızın tehlikeli yolculuğu kamerada
Maltepe sahil yolunda seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız ayağa kalkarak uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Motosikletli gencin ayakta yolculuğu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Maltepe sahil yolunda ilerleyen bir motosiklette arkada oturan genç kız, seyir halindeyken ayağa kalktı. Ayağa kalkıp kollarını açan...