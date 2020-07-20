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  3. 20 Temmuz 2020 23:00

Motosiklet yolun ortasında alev alev yandı

Video Galeri
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu için hastaneden kaçtı
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İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları açıklandı
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Van Gölü'ndeki faciada ölü sayısı 60'a yükseldi
Van Gölü'ndeki faciada ölü sayısı 60'a yükseldi
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Ayasofya Cami'nin halıları döşenmeye başlandı
Ayasofya Cami'nin halıları döşenmeye başlandı
Video Galeri
Zıpkınla dalışa giden iki gemiciden birinin cesedine ulaşıldı
Zıpkınla dalışa giden iki gemiciden birinin cesedine ulaşıldı
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Denizden gelen yaban domuzunu öldürdüler
Denizden gelen yaban domuzunu öldürdüler
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