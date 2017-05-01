  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Mayıs 2017 00:20

Motosikletçilerin yaptığı korkunç kaza kamerada

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi TEM Otoyolu'nda arka arkaya 20 motosikletçinin bulunduğu konvoyda meydana gelen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza anı, motosikletçilerin kasklarındaki kameralara yansıdı.

Video Galeri
Bakırköyde 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
Bakırköyde 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar sürüyor
Video Galeri
TEMde motosikletlilerin yaptığı kaza kamerada
TEMde motosikletlilerin yaptığı kaza kamerada
Video Galeri
Korkunç kaza! Otomobil çocuğa böyle çarptı
Korkunç kaza! Otomobil çocuğa böyle çarptı
Video Galeri
Elazığda otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Elazığda otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Video Galeri
Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
Video Galeri
Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar
Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar