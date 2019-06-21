Motosikletin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı
21 Haziran 2019 10:45
Motosikletin çarptığı kadın metrelerce havaya fırladı
Sarıyer’de iş yerinden çıkan orta yaşlı bir kadına hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya fırlayarak yere düşen talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşana kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Olay,geçtiğimiz günlerde Sarıyer Kireçburnu mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,12.00 sıralarında iş yerinden çıkıp...