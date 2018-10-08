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  3. 08 Ekim 2018 20:20

Motosikletle otomobil böyle çarpıştı

Bursa’da otomobille çarpışan motosikletli yaralanırken, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa’nın İznik ilçesinde sahil yolunda ilerleyen Serkan Ü. idaresindeki 16 H 4050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emrah Ç.’nin kullandığı 16 FBN 28 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Ç. yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince İznik Devlet...

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