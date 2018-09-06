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  3. 06 Eylül 2018 15:55

Motosikletli gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Adıyaman’da 16 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza, Şambayat beldesinde yaşandı. Gölbaşı ilçesinden Adıyaman istikametine gitmekte olan İbrahim Hakan Fidan (16) idaresindeki 02 BA 590 plakalı motosiklet, belde girişinde dönüş yapmaya çalışan Rıdvan B.’nin kullandığı 06 BU 0780 plakalı otomobil...

Bilgin Pro
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