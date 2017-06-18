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  3. 18 Haziran 2017 22:20

Motosikletli havada defalarca takla attı

Polis aracıyla çarpışan motosikletli havada defalarca takla attı.

Video Galeri
İran'dan misilleme!
İran'dan misilleme!
Video Galeri
İstanbul'dan Suruç'a uzanan iftar sofrası
İstanbul'dan Suruç'a uzanan iftar sofrası
Video Galeri
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Video Galeri
Alanyada hortum böyle görüntülendi
Alanyada hortum böyle görüntülendi
Video Galeri
Portekizde orman yangını: 62 ölü
Portekizde orman yangını: 62 ölü
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Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu