Motosikletli kurye iş yerinin camından içeri böyle girdi
27 Ocak 2019 23:40
Motosikletli kurye iş yerinin camından içeri böyle girdi
Denizli’de pizza taşıyan bir kuryenin kullandığı motosikletle bir giysi mağazasının camından içeri girdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358. Sokak’ta meydana geldi. Bir pizza firmasının motosikletli kuryesi olan ve verilen pizza siparişini taşıyan Ahmet T., kullandığı 20 AFS 45 plakalı...