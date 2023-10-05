Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kafenin bahçe kısmından motosikletle geçen sürücü ile kafe sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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