Motosikletli maganda tek tekerlek üzerindeyken polise yakalandı
01 Haziran 2019 16:00
Motosikletli maganda tek tekerlek üzerindeyken polise yakalandı
İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren maganda, Başakşehir’de tek teker üzerinde gidince polis ekiplerine yakalandı. Şaşkınlık yaşayan motosikletli gence 235 lira idari para cezası kesildi. İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda bu kez baltayı taşa vurdu....