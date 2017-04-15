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  3. 15 Nisan 2017 11:50

Motosikletli metrelerce havalandı

Görüntülerin adresi Brezilya. Süratli seyreden bir motosiklet yola çıkan araca yandan çarpıyor.

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Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
Doğuştan yemek borusu olmayan bebek yardım bekliyor
Video Galeri
Komando adaylarının ölümü hiçe sayan eğitimleri
Komando adaylarının ölümü hiçe sayan eğitimleri
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Karın ağrısı şikayetiyle giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Karın ağrısı şikayetiyle giden 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Video Galeri
Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
Çocuğun göğsüne demir parmaklık saplandı
Video Galeri
Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
Suç makinesi önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü
Debisi yükselen Zap Suyu birçok köprüyü yerinden söktü