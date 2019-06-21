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  3. 21 Haziran 2019 00:10

Motosikletliler Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür korteji

İstanbul Hareketi kapsamında motosikletliler İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek ve teşekkür için kortej oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim vaatlerinde motorları köprülerden geçişin ücretsiz olacak sözü vermesinden dolayı motorcular teşekkür için bir araya geldi. Büyük Çamlıca Camii’nde bir araya gelen yaklaşık 300 motosiklet sürücüsü buradan...

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