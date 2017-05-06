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  3. 06 Mayıs 2017 12:50

Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti

Motosikletlilerin yarışı faciayla bitti.

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Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı
Katliamcının cenazesini ailesinin karşı çıktığı sevgilisi teslim aldı
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Kadın sürücü yayayı böyle ezdi
Kadın sürücü yayayı böyle ezdi
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Otomobil fiyatına papağan
Otomobil fiyatına papağan
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Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi
Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi
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59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor
59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor
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'Vücudumuz toprak olacağına başka hayatlarda can bulsun'
'Vücudumuz toprak olacağına başka hayatlarda can bulsun'