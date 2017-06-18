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  3. 18 Haziran 2017 17:45

Motosiklette yılan operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan motosikletin koltuğunun altına giren yılan zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Çevredeki vatandaşlar, yılan operasyonunu meraklı ve korku dolu gözlerle izledi.

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