Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 08:25 Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a9f458fcfa7077c177c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü Bu gece, Çukur'a veda gecesi! MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...''