Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

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