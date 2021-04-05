  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada

Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler
Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
Bu gece, Çukur'a veda gecesi!
MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov
Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması
Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi
Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı
Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...''