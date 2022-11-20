Anasayfa Video Galeriler Gündem Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 16:10 Güncelleme: 20 Kasım 2022 Pazar 16:10 Mersin'de, yolda yürüyen kadınlara motosikletli 2 kişi tarafından ne olduğu bilinmeyen bir cisim atıldı. Gözünden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637a2741a2b59942b55148d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı Özel hastanede şoke eden görüntüler Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka Öğretmenin hayatını kabusa çevirdiler Petek Dinçöz'ün dönüşü efsane oldu; kumsalda büyüleyen dans şovu Eski Türk paralarıyla 15 yılda bir servet değerinde koleksiyon sahibi oldu ''İstanbul'un bazı bölgeleri var Somali gibi'' dedi ortalık karıştı