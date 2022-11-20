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  4. Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti

Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti

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Mersin'de, yolda yürüyen kadınlara motosikletli 2 kişi tarafından ne olduğu bilinmeyen bir cisim atıldı. Gözünden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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