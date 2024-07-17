Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 14:31 Güncelleme: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:31 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6697aba68af40e702a057b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara Lüks otomobil feribot iskelesinde saniyeler içinde suya gömüldü... Sarıkamış’ı sel vurdu: Yollar yıkıldı, evleri su bastı İstanbul'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga