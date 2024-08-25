Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 25 Ağustos 2024 Pazar Saat: 13:46 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb0b9939bc71a1b404ee33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da 4 katlı otelde korkutan yangın 6 bin 600 nüfus ilçede turizm patlaması: 1.5 milyon turist ziyaret etti 38 katlı binada korku dolu anlar Kayseri'de sağanak sele neden oldu; 1 kişi kayıp Bir haftada 450 bin sürücüye ceza yağdı İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı Tarihi Kapalıçarşı'da yangın paniği: 1 polis hastanelik oldu