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  3. 08 Kasım 2019 16:10

MSB açıkladı ! 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde PKK/YPG’li teröristlere ait 285 ağır silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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