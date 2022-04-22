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  4. MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi!

MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

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