Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi! 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 11:25 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62626681e0562425817ea523" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, yol ringe döndü! Bu bir mucize! Minik çocuğu selde buzdolabı kurtardı Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı! Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı Yine boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Silahını çekip öldürdü! Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi