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  3. 15 Mart 2020 18:10

MSB açıkladı! İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesi

Milli Savunma Bakanlığı, ''İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.'' açıklamasını yaptı.

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