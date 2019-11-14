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  3. 14 Kasım 2019 15:10

MSB açıkladı: Okulda 50 anti tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.

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