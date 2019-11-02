  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Kasım 2019 15:25

MSB açıkladı ! PKK/YPG'ye ait tünel bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiğini açıkladı.

Video Galeri
Esenyurt'ta sitede günlük ev kiralama kavgası
Esenyurt'ta sitede günlük ev kiralama kavgası
Video Galeri
Esra Erol’a 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Esra Erol’a 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Video Galeri
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetiminin ilk gün bilançosu açıklandı
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetiminin ilk gün bilançosu açıklandı
Video Galeri
Yeni güne bembeyaz uyandılar
Yeni güne bembeyaz uyandılar
Video Galeri
Lüks kruvaziyer İstanbul'da Zeyport Limanı'na demirledi
Lüks kruvaziyer İstanbul'da Zeyport Limanı'na demirledi
Video Galeri
Sosyal medya fenomeni Reynmen ailesine son model araba aldı
Sosyal medya fenomeni Reynmen ailesine son model araba aldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM