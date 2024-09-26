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  4. MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?

MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin F-35 programına geri döneceği iddialarına yanıt verdi.

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