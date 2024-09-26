Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 12:26 Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye'nin F-35 programına geri döneceği iddialarına yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f528a96b74a5579e0189e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor Uzun namlulu psikopat kamerada: Ekiplere silah çekip tehdit etti Ayda 100 bin TL kazanıyorlar ama çalıştıracak eleman bulamıyorlar Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti Otomobiliyle denize uçtu: Şoke eden kaza kamerada ''Yılmazlar'' suç örgütü çökertildi: 14 gözaltı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında