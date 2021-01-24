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  3. 24 Ocak 2021 15:50

MSB bu sözlerle paylaştı: ''Eşsiz bir görüntü...''

Milli Savunma Bakanlığı, gece uçuşu yapan F-16 uçağındaki Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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