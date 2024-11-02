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MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı

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Milli Savunma Bakanlığı güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG'li teröristlerin ifadelerini paylaştı.

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