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  3. 16 Ağustos 2020 14:15

MSB duyurdu... Doğu Akdeniz geriliminde son durum!

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılan TCG Kemalreis fırkateyninin Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğini duyurdu.

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