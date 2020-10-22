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  3. 22 Ekim 2020 17:05

MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

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