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  3. 07 Mayıs 2020 14:35

MSB duyurdu! İdlib'de 9'uncu ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

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