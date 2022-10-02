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  4. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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