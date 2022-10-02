Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:35 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63395b56048c371f516c07e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!