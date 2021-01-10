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  3. 10 Ocak 2021 15:45

MSB duyurdu! Son 1 ayda terör örgütüne çok ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, TSK tarafından son bir ay içerisinde 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere gerçekleştirilen 43 operasyonda 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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