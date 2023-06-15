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  4. MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe

MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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