Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:50 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648adee0865d3e020e0c64f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı ''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı katliamı: 7 ölü, çok sayıda yaralı var! Tren raylarında ölümle dans! Makinist zor durdu