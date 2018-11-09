MSB: "Hakkari’de 25 asker yaralı, 7 asker aranıyor"
09 Kasım 2018 21:30
MSB: "Hakkari’de 25 asker yaralı, 7 asker aranıyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiğini, kazada 25 askerin yaralandığını, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen...