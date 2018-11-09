  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Kasım 2018 21:30

MSB: "Hakkari’de 25 asker yaralı, 7 asker aranıyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiğini, kazada 25 askerin yaralandığını, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen...

Bilgin Pro
Video Galeri
Atatürk Mevlidi Şerif ile anılacak
Atatürk Mevlidi Şerif ile anılacak
Video Galeri
Polis, Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis, Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Video Galeri
Arızalı mühimmat infilak etti: Yaralılar var
Arızalı mühimmat infilak etti: Yaralılar var
Video Galeri
Sultangazi’de beton mikserinin devrilme anı kamerada
Sultangazi’de beton mikserinin devrilme anı kamerada
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
48 dakikada 320 çöp şiş yiyen adam rekor kırdı
48 dakikada 320 çöp şiş yiyen adam rekor kırdı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM