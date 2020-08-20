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  3. 20 Ağustos 2020 12:10

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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