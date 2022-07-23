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  4. MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in Irak'ın Kuzeyi'nde bölücü terör örgütüne yönelik başlattığı Pençe - Kilit Operasyonu'nda 3 ay geride kalırken bugüne kadar 289 terörist etkisiz hale getirildi.

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