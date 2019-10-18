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  3. 18 Ekim 2019 14:55

MSB paylaştı ! Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, komandoların terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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