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  3. 10 Mayıs 2019 16:16

MSB paylaştı... Havada yakıt ikmali böyle yapılıyor !

Milli Savunma Bakanlığı, KC-135R tanker uçaklarının F-16 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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