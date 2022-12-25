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  4. MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi

MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi

Milli Savunma Bakanlığı, dağların zirvesinde vatan nöbeti tutan kahraman komandoların ateş başında türkü söylediği anları paylaştı. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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