Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi MSB paylaştı; işte Mehmetçik'in ''düşmanı titreten'' sesi 25 Aralık 2022 Pazar Saat: 20:35 Milli Savunma Bakanlığı, dağların zirvesinde vatan nöbeti tutan kahraman komandoların ateş başında türkü söylediği anları paylaştı. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a889e0c15a3413c243f833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski avukatı canlı yayında küfrünü son anda tuttu Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti Suriye'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu Hayvanseverler İstanbul'da ''pati'' mitinginde buluştu Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan ''Noel'' kutlaması Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti Sınıra ''ucuz telefon'' akını Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı