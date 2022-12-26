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  4. MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları!

MSB paylaştı: Onlar gökyüzünün demir kartalları!

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Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın terörle mücadele en önemli vurucu gücü olan Kara Havacılık Komutanlığı Taarruz Helikopter Filosu pilotlarının görüntüsünü paylaştı.

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