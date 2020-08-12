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TEST SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
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  3. 12 Ağustos 2020 19:50

MSB paylaştı! TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor -

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Bakan Albayrak’tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme- Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Bakan Albayrak’tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme- Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
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Kan donduran olay! 3 aydır kayıptı elleri ve ayakları bağlı halde ölü olarak bulundu
Kan donduran olay! 3 aydır kayıptı elleri ve ayakları bağlı halde ölü olarak bulundu
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Çin’de bir aile bebeklerini erkek doğmadı için ölüme terk etti
Çin’de bir aile bebeklerini erkek doğmadı için ölüme terk etti
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Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti
Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti
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Büyükada'da 3 katlı binada yangın
Büyükada'da 3 katlı binada yangın
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Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın
Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın
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