  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ekim 2019 13:05

MSB: Sadece teröristler hedef alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristlerin hedef alındığını belirterek, Türk savaş uçağının bombalama anına ait bir görüntü paylaştı.

Video Galeri
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
Video Galeri
Bakan Soylu IŞİD sorusuna gülerek yanıt verdi
Bakan Soylu IŞİD sorusuna gülerek yanıt verdi
Video Galeri
Komandoların Suriye'ye girdiği anlar böyle görüntülendi
Komandoların Suriye'ye girdiği anlar böyle görüntülendi
Video Galeri
Barış Pınarı Harekatı'nda 5 YPG'li terörist öldürüldü
Barış Pınarı Harekatı'nda 5 YPG'li terörist öldürüldü
Video Galeri
İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntü
İstanbul trafiğinde şaşkına çeviren görüntü
Video Galeri
Türkiye'nin konuşulduğu canlı yayın sosyal medyada olay oldu
Türkiye'nin konuşulduğu canlı yayın sosyal medyada olay oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM