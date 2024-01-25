  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus!
Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus!
TikTok için video çekerken kabusu yaşadı
TikTok için video çekerken kabusu yaşadı
TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı
TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı
Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi
Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi
İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı
İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı
Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar
Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi
Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi
Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca
Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca
NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar
NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar