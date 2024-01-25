Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 15:26 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:26 Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b25362232c2952050792a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar