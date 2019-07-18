MSB: ”Terör örgütü PKK’ya ait lojistik depolar imha edildi”
18 Temmuz 2019 17:15
MSB: ”Terör örgütü PKK’ya ait lojistik depolar imha edildi”
Milli savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, terör örgütü PKK’nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı bir şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda terör örgütü PKK’ ya ait sığınaklar ve mağaralar tespit edildi. AÇIKLAMADA...