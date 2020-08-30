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  3. 30 Ağustos 2020 10:50

MSB'den 30 Ağustos'a özel müthiş klip

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, komandoların şiirler okuyup, yemin ettiği klibi sosyal medyadan paylaştı.  

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