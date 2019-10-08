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  3. 08 Ekim 2019 18:50

MSB'den askeri harekata saatler kala olay paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

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