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  3. 07 Kasım 2019 12:55

MSB'den "Daima kalbimizdesin Atatürk"paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne özel video paylaşıldı. Anıtkabir'in anlatıldığı videoda, ''Daima kalbimizdesin''' mesajı verildi.

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