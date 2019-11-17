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  3. 17 Kasım 2019 17:00

MSB'den flaş açıklama: 18 sivili katleden terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi de yaralanan teröristin yakalandığını duyurdu.

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