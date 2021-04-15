Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:16 Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60782e830a1c513f4c3f0d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nehirden su yerine süt aktı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören İstanbul'da hareketli dakikalar! Eşini rehin alan koca dehşet saçtı