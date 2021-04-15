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  4. MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı

MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Solotürk'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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