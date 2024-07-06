Anasayfa Video Galeriler Gündem MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 14:46 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu ''Kilit kapanıyor'' notuyla paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66892e949293aa8e0d0116d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin'' Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı