  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı

MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu ''Kilit kapanıyor'' notuyla paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
1 yıllık evli kadının sır ölümü
1 yıllık evli kadının sır ölümü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor
Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti
Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti
Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin''
Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin''
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı