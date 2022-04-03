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  4. MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi

MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında bulunan mayınların imha edilme anlarını paylaştı.

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